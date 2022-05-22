Потенциал серьезного международного конфликта между великими державам растет - генерал ВС США

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в субботу, что риск серьезного конфликта между великими державами возрос.



«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем. Каждая из этих [стран] располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — утверждал Милли, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. «США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами, — считает он. — Этот потенциал растет, а не снижается».



