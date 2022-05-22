Разрушение ступы Боора ламы возмутило главу российских буддистов

19:00 Источник: Интерфакс

Глава буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев выразил возмущение актом вандализма в отношении одной из местных святынь - ступы в урочище Ак-Кобы Онгудайского района, которая была разрушена неизвестными.



"Крайне возмущен чудовищным и циничным актом вандализма, случившимся в урочище Ак-Кобы Онгудайского района Республики Алтай. Ступа Боора ламы была символом духовного возрождения и бережного отношения алтайцев к своей исторической памяти, отображением дружбы между народами, живущими бок о бок в вашем регионе. Люди, поставившие эту ступу в 1996 году, навсегда останутся в памяти алтайского народа как подлинные патриоты России и своей родины - Республики Алтай", - сказано в обращении Пандито Хамбо Ламы Аюшеева к буддистам Республики Алтай, опубликованном на странице буддийского дацана "Ак-Буркан" в соцсети.



Глава буддистов России также выразил надежду на то, что полиция, куда обратились верующие, приложит все усилия для поиска и привлечения вандалов к ответственности.



