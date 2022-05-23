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Боррель признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились

09:00 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы военной техники стран Евросоюза истощились в связи с оказанием помощи Украине. Об этом заявил в своем воскресном блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков (недостатков обороны ЕС — прим. ТАСС)», — написал он, подчеркнув, что это идет «в дополнение к прошлым сокращениям бюджета и недофинансированию».

По словам Борреля, ЕС отреагировал на конфликт на Украине «быстро и решительно, предложив политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине». «Теперь ясно, что Европа в опасности, как мы заявляли перед началом войны, когда представили „Стратегический компас“, который с тех пор был одобрен Советом [ЕС] и предлагает план реальных пошаговых изменений для более сильной и единой безопасности и оборонной политики», — добавил он.

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