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В СФ предлагают продавать бизнесу землю за 25% от ее стоимости с условием импортозамещения

09:20 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект постановления правительства, согласно которому инвесторам можно будет продавать без проведения торгов земельные участки за 25% от их кадастровой стоимости, если там будет развернута деятельность по импортозамещению. Копия документа, направленного для оценки премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

«Цена земельного участка определяется в размере 25% его кадастровой стоимости при продаже земельных участков, используемых в целях размещения промышленных объектов, собственникам расположенных на таких земельных участках зданий, сооружений или помещений в них при условии, что под указанные цели фактически используется не менее 70% процентов площади земельных участков; участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, созданных в результате реализации стратегического инвестиционного проекта», — говорится в документе.

«Также это касается продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений при условии, что объекты используются в целях организации производства, направленного на импортозамещение», — подчеркивается в проекте постановления.

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