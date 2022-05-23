В СФ предлагают продавать бизнесу землю за 25% от ее стоимости с условием импортозамещения
09:20 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект постановления правительства, согласно которому инвесторам можно будет продавать без проведения торгов земельные участки за 25% от их кадастровой стоимости, если там будет развернута деятельность по импортозамещению. Копия документа, направленного для оценки премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.
«Цена земельного участка определяется в размере 25% его кадастровой стоимости при продаже земельных участков, используемых в целях размещения промышленных объектов, собственникам расположенных на таких земельных участках зданий, сооружений или помещений в них при условии, что под указанные цели фактически используется не менее 70% процентов площади земельных участков; участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, созданных в результате реализации стратегического инвестиционного проекта», — говорится в документе.
«Также это касается продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений при условии, что объекты используются в целях организации производства, направленного на импортозамещение», — подчеркивается в проекте постановления.
НОВОСТИ
- 09:32 23.05.2022
- В МИД Норвегии ответили на призыв Моравецкого делиться прибылью от продажи газа и нефти
- 09:20 23.05.2022
- На Эльбрусе потеряна связь с группой спасателей МЧС из 25 человек — источник
- 09:00 23.05.2022
- Боррель признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились
- 19:30 22.05.2022
- ВОЗ отмечает рост заболеваемости ковидом почти в 70 странах мира
- 19:20 22.05.2022
- В ДНР прибыла первая колонна строительной техники для восстановления дорог
- 19:00 22.05.2022
- Разрушение ступы Боора ламы возмутило главу российских буддистов
- 17:45 22.05.2022
- В Саратове захоронят адвоката российского императорского дома
- 15:45 22.05.2022
- Украине и Польше пора заключить новый договор о добрососедстве - Анджей Дуда
- 15:35 22.05.2022
- На белорусскую территорию заходят украинские диверсанты - Совбез Белоруссии
- 14:55 22.05.2022
- На Украине до23 августа продлили военное положение и всеобщую мобилизацию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать