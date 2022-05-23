Силы ПВО РФ ночью не допустили провокацию со стороны Украины в Курской области — власти

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО России не допустили ночью в понедельник провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области, сообщил глава района Андрей Лисман.

«Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены», — написал Лисман в своем Telegram-канале.