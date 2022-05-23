Охранник посольства Катара в Париже убит перед зданием диппредставительства — ТВ
12:05 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудник охраны посольства Катара во Франции убит перед зданием диппредставительства. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Охранник убит в ходе ссоры, разыгравшейся перед зданием посольства Катара в Париже», — сообщил телеканал, со ссылкой на источники в полиции. По его данным, пострадавший умер от побоев.
Подозреваемый задержан, по данным источника, он ранее не фигурировал в каких-либо досье службы безопасности, но привлекался к ответственности за правонарушения общего характера.
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