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Охранник посольства Катара в Париже убит перед зданием диппредставительства — ТВ

12:05 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник охраны посольства Катара во Франции убит перед зданием диппредставительства. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Охранник убит в ходе ссоры, разыгравшейся перед зданием посольства Катара в Париже», — сообщил телеканал, со ссылкой на источники в полиции. По его данным, пострадавший умер от побоев.

Подозреваемый задержан, по данным источника, он ранее не фигурировал в каких-либо досье службы безопасности, но привлекался к ответственности за правонарушения общего характера.

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