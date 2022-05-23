Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 руб. впервые с июня 2015 года
18:00 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро на валютных торгах Московской биржи в понедельник опустился ниже 59 руб. впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 16:22 мск, курс евро терял 6,19%, опускаясь до 58,93 руб.
К 16:38 мск курс евро ускорил снижение до 58,68 руб. (-6,58%). Курс доллара снижался до 57,47 руб. (-4,59%).
В то же время индекс Мосбиржи терял 2,76%, опускаясь до 2 307,87 пункта. Долларовый индекс РТС рос на 2,21%, до 1 267,17 пункта.
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