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Муляж гранаты подбросили к воротам российского консульства в Сан-Паулу — ТВ

19:20 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Муляж ручной гранаты был обнаружен напротив генерального консульства России в бразильском Сан-Паулу, сообщает в понедельник телеканал «Глобу».

По его информации, сообщение о подозрительном предмете поступило в полицию накануне вечером. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли саперы, оперативно-тактическая группа полиции и пожарные. После трех часов работы с использованием спецтехники и оборудования правоохранители подтвердили, что речь идет о муляже.

На кадрах, продемонстрированных в эфире «Глобу», видно, как робот-сапер отъезжает от ворот диппредставительства с зажатым в механической руке неопознанным предметом.

В генконсульстве отказались прокомментировать ситуацию корр. ТАСС.

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