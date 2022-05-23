Муляж гранаты подбросили к воротам российского консульства в Сан-Паулу — ТВ
19:20 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Муляж ручной гранаты был обнаружен напротив генерального консульства России в бразильском Сан-Паулу, сообщает в понедельник телеканал «Глобу».
По его информации, сообщение о подозрительном предмете поступило в полицию накануне вечером. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли саперы, оперативно-тактическая группа полиции и пожарные. После трех часов работы с использованием спецтехники и оборудования правоохранители подтвердили, что речь идет о муляже.
На кадрах, продемонстрированных в эфире «Глобу», видно, как робот-сапер отъезжает от ворот диппредставительства с зажатым в механической руке неопознанным предметом.
В генконсульстве отказались прокомментировать ситуацию корр. ТАСС.
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