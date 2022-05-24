МЧС РФ обжаловало приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, осужденным за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом во вторник сообщил статс-секретарь — замглавы МЧС Алексей Серко.

«МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью», — сказал он.