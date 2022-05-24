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Задержанный в Ростовской области подросток завербовал около 800 человек в «Азов»

15:12 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток, задержанный в Ростовской области, рассказал, что по заданию СБУ через интернет завербовал около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов», сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

«Он рассказал, что по заданию СБУ вербовал молодых людей в „Азов“ через интернет. Так было завербовано около 800 человек. По его словам, задачей было найти школьников, готовых совершать теракты в учебных заведениях», — сказал собеседник агентства.

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