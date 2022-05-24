Премьер Венгрии объявил о введении чрезвычайного положения в стране

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды в стране вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта на Украине, который вызвал экономические потрясения в Европе. Соответствующее заявление он сделал во вторник в видеообращении, опубликованном в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, конфликт на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности страны. «Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», — сказал он.