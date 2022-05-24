Генпрокурор Украины допустила возможность обмена российского военного Шишимарина
22:00 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила, что обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного украинским судом к пожизненному тюремному заключению, возможен.
«Вы знаете, у нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я говорю, как и тогда я говорила, что его могут обменять, могут обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно», — сказала она во вторник в эфире канала «Украина-24», отвечая на вопрос о Шишимарине.
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