Генпрокурор Украины допустила возможность обмена российского военного Шишимарина

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила, что обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного украинским судом к пожизненному тюремному заключению, возможен.

«Вы знаете, у нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я говорю, как и тогда я говорила, что его могут обменять, могут обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно», — сказала она во вторник в эфире канала «Украина-24», отвечая на вопрос о Шишимарине.