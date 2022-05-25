КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило в среду информационное агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным агентства, ракеты были выпущены из района Сунан вблизи Пхеньяна.