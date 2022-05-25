Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум собираются повысить на 10% - СМИ
09:32 25.05.2022 Источник: Ведомости
Власти согласовали индексацию социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и страховые пенсии должны вырасти на 10%, рассказали «Ведомостям» два близких к правительству источника, информацию также подтвердил собеседник, участвовавший в обсуждении.
Впрочем, окончательное решение примет президент, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации были разные мнения, уточнил один из источников.
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