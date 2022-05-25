Порт Мариуполя начал работать в обычном режиме — Минобороны РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порт Мариуполя полностью разминирован и начал функционировать в обычном режиме. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — заявил Конашенков.