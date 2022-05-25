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Погранпереход между РФ и Абхазией в Псоу может быть ликвидирован

14:00 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт пропуска на границе России и Абхазии в Псоу может быть ликвидирован, сообщил журналистам в среду председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Речь шла о переходе в Псоу, на границе Абхазии с Российской Федерацией в связи с тем, что проблема, которая допускается из года в год, никак не решается. <…> Договорились о создании рабочей группы, но кроме этого специального вопросы мы поставили вопросы и более серьезные — о том, чтобы ликвидировать этот переход, по типу того, как это было сделано в Белоруссии», — сказал он после заседания комитета.

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