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НОВОСТИ

РФ не станет хвататься за любое предложение Запада по урегулированию на Украине — МИД

16:32 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет хвататься за любое предложение западных стран по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не знаю, чем была вызвана эта инициатива (план Италии по урегулирования на Украине — прим. ТАСС). Возможно, представители итальянской власти, которые занимались выработкой этого документа, или как они его называют, ориентируются на картинку, которую им постоянно демонстрируют их же СМИ или западные, находятся в диалоге с телевизором, я не могу сказать, — отметила она. — Но такое отношение не дает истинного представления о реальных событиях на Украине. Но, возможно, они просто исходят из того, что российская сторона ухватится за любое западное предложение, каким бы абсурдным оно ни было. Но они в данном случае вообще тогда ничего в принципе не понимают о сложившейся ситуации».

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