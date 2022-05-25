Киев не выдвигает условий для возобновления переговорв с РФ - МИД Украины
22:00 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас нет никаких предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией», — сказал он в среду на пресс-конференции по итогам участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом он заявил, что для украинской стороны эмоционально крайне тяжело садиться за стол переговоров с Россией. «Но мы готовы контролировать эмоции, если это поможет нам принести мир, — продолжил он. — Поэтому у нас нет никаких предварительных условий».
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