В НАТО существуют неформальные договоренности не поставлять Киеву некоторые виды вооружений - DPA
10:32 26.05.2022 Источник: Газета.Ru
Между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений, сообщило немецкое агентство DPA.
«Как было подтверждено в среду в Брюсселе в кругах альянса, риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией должен быть сведен к минимуму. Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры», — заявили источники.
Отмечается, что такое оружие пока договорились не поставлять Киеву, однако, нельзя исключать, что в какой-то момент могут будут переданы и танки, и истребители.
По данным источников, об этом неформальном договоре хорошо осведомлены в Берлине. Лидер профсоюзной парламентской группы Иоганн Вадефуль (ХДС) раскритиковал федеральное правительство за то, что оно не упомянуло о таком соглашении во время обсуждения в бундестаге вопроса о поставках тяжелых вооружений. Газета.Ru
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