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ЦБ РФ на внеочередном заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. — до 11% годовых

11:00 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России на внеочередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. — до 11% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — указывает ЦБ.

Банк России указал, что допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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