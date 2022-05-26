Суд в Молдавии поместил экс-президента Додона под домашний арест
17:48 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд сектора Чокана города Кишинева частично удовлетворил запрос прокуратуры, поместив бывшего президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.
«Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок 30 суток», — говорится в решении суда.
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