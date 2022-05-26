0
0
118
НОВОСТИ

Суд в Молдавии поместил экс-президента Додона под домашний арест

17:48 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд сектора Чокана города Кишинева частично удовлетворил запрос прокуратуры, поместив бывшего президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.

«Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок 30 суток», — говорится в решении суда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:13 26.05.2022
При взрыве в жилом доме в Раменском погиб один человек, семеро пострадали — источник
0
166
17:07 26.05.2022
Атомные ИТ-специалисты получат поддержку государства
0
177
17:00 26.05.2022
США считают политику Китая самым серьезным долгосрочным вызовом мировому порядку — Блинкен
0
189
16:32 26.05.2022
Путин не увидел проблем в переезде некоторых IT-специалистов из РФ в Армению
0
209
16:30 26.05.2022
В подмосковном Красногорске прошел женский форум «Здоровье»
0
205
16:12 26.05.2022
Топливо на Запорожской АЭС вряд ли применимо для создания ядерного оружия — МИД РФ
0
272
16:00 26.05.2022
Все больше стран в мире хотят и будут проводить независимую политику, уверен Путин
0
254
15:35 26.05.2022
В Сбере считают Азиатско-Тихоокеанский регион перспективным для трансграничного ESG-сотрудничества
0
250
15:32 26.05.2022
ЦБ РФ не видит рисков для финансовой стабильности в текущем укреплении рубля
0
249
15:12 26.05.2022
Россия решила ключевые задачи в импортозамещении — Путин
0
353

Возврат к списку