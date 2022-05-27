США планируют включить системы залпового огня в новый пакет помощи Украине — CNN
09:05 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в него могут войти системы залпового огня. Об этом сообщил в четверг телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в американской администрации.
По их информации, администрация президента США Джо Байдена готовится «направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия». Администрация склоняется к тому, чтобы включить эти системы в расширенный пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе, указывает Си-эн-эн. Как отмечают его источники, американское руководство «на протяжении нескольких недель не решалось» отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные «могут использовать их для наступательных действий на территории России».
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