Слуцкий избран председателем ЛДПР — Нилов
14:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Леонид Слуцкий в пятницу на съезде ЛДПР избран председателем партии, сообщил ТАСС глава высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов.
«Да, уже подсчитали», — сказал он, отвечая на вопрос об итогах голосования.
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