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НОВОСТИ

Давление недружественных стран — «практически агрессия», считает Путин

15:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал «практически агрессией» давление со стороны недружественных государств.

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал глава российского государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно проходит в пятницу по видеосвязи.

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