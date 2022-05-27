Давление недружественных стран — «практически агрессия», считает Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал «практически агрессией» давление со стороны недружественных государств.

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал глава российского государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно проходит в пятницу по видеосвязи.