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НОВОСТИ

Денацификацию на Украине нельзя повернуть вспять, считает Слуцкий

16:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава фракции ЛДПР, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в ходе съезда партии в пятницу, что денацификация подразумевает полную зачистку Украины от неонацизма, этот процесс нельзя повернуть вспять.

«Денацификация, полное искоренение, зачистка от неонацизма территории Украины. Это не тот процесс, который может быть повернут вспять», — сказал он.

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