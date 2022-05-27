Денацификацию на Украине нельзя повернуть вспять, считает Слуцкий
16:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава фракции ЛДПР, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в ходе съезда партии в пятницу, что денацификация подразумевает полную зачистку Украины от неонацизма, этот процесс нельзя повернуть вспять.
«Денацификация, полное искоренение, зачистка от неонацизма территории Украины. Это не тот процесс, который может быть повернут вспять», — сказал он.
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