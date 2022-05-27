С начала года россияне приобрели в Сбербанке 10 тонн слитков драгметаллов
16:22 27.05.2022
В Сбербанке отмечают резко возросший спрос на драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий) в слитках, обусловленный в том числе отменой НДС на покупку физического металла.
С начала года клиенты приобрели в банке уже 10 т металла, в том числе 7 т золота. В прошлом году за аналогичный период клиенты купили в Сбере 2,6 т драгметаллов в слитках.
Выросшую востребованность золота эксперты объясняют тем, что в периоды рыночной неопределенности и повышенной волатильности золото рассматривается в качестве защитного актива, позволяющего в первую очередь сохранить сбережения.
«Мы видим логичный рост интереса к слиткам, ведь это возможность сохранить средства от инфляции. Сейчас мы активно работаем с поставщиками, чтобы обеспечить доступность в наших офисах слитков разного размера», – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
Драгоценные металлы в физическом виде можно приобрести в офисах Сбера. Подробнее о том, какие слитки есть в наличии и в каких офисах, – на сайте банка. Клиентам также доступен металл в обезличенном виде: приобрести его можно за пару минут в СберБанк Онлайн.
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