Вся линия соприкосновения в Северодонецке взяла под контроль - Кадыров
20:45 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Группа российских добровольцев из Чеченской Республики <…> полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР. Первые кварталы хорошо укрепленного города уже зачищены от вражеских подразделений. Под контроль наших бойцов перешло здание гостиницы, которую подготовили для продолжительной обороны бандеровцы. <…> Совместными с подразделениями ЛНР усилиями бандеровское отребье полностью блокировано в городе, так как все отходы из него под контролем российских войск», — написал он.
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