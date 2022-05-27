Вся линия соприкосновения в Северодонецке взяла под контроль - Кадыров

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа бойцов из Чеченской Республики полностью взяла под контроль линию соприкосновения с отрядами украинских националистов в Северодонецке Луганской Народной Республики, заблокировав выходы из города, сообщил в пятницу глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.



«Группа российских добровольцев из Чеченской Республики <…> полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР. Первые кварталы хорошо укрепленного города уже зачищены от вражеских подразделений. Под контроль наших бойцов перешло здание гостиницы, которую подготовили для продолжительной обороны бандеровцы. <…> Совместными с подразделениями ЛНР усилиями бандеровское отребье полностью блокировано в городе, так как все отходы из него под контролем российских войск», — написал он.



