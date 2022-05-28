Мировых запасов пшеницы к концу следующего сезона может хватить на 18 недель — эксперты

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Совэкон», специализирующаяся на изучении аграрных рынков, прогнозирует, что мировых запасов пшеницы на конец 2022-2023 сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель, следует из сообщения компании. Однако, как сообщил ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, несмотря на трудности, для повышения мировой продовольственной безопасности Россия готова обеспечивать зарубежных партнеров продукцией.

«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам „Совэкона“, прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022–2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007–2008 году», — говорится в сообщении.

Трудности, в частности, вызваны тем, что многие малые и средние компании — экспортеры российского зерна, не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, оказались отрезанными от мирового рынка зерна, пояснил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. В этом сезоне (до 1 июля), по предварительным расчетам, на мировой рынок не будет поставлено около 2-3 млн тонн российского зерна. «В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 млн тонн, поскольку у нас есть серьезные опасения банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности», — добавил Зернин.