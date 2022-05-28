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НОВОСТИ

CBS назвал рубль самой устойчивой валютой этого года

11:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский телеканал Си-би-эс назвал российский рубль самой устойчивой и эффективной валютой в текущем году. Соответствующая статья появилась в субботу на его сайте.

Сообщается, что после того, как с конца марта многие страны — импортеры российского газа начали выполнять требование РФ об оплате энергоносителей в рублях, российская валюта продемонстрировала заметный рост. Среди других значимых причин укрепления рубля авторы статьи называют стремительный рост цен на энергоносители и контроль за оттоком капитала со стороны Центробанка России.

Они также признают, что устойчивость российской валюты частично позволяет защитить российскую экономику от западных санкций.

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