CBS назвал рубль самой устойчивой валютой этого года
11:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский телеканал Си-би-эс назвал российский рубль самой устойчивой и эффективной валютой в текущем году. Соответствующая статья появилась в субботу на его сайте.
Сообщается, что после того, как с конца марта многие страны — импортеры российского газа начали выполнять требование РФ об оплате энергоносителей в рублях, российская валюта продемонстрировала заметный рост. Среди других значимых причин укрепления рубля авторы статьи называют стремительный рост цен на энергоносители и контроль за оттоком капитала со стороны Центробанка России.
Они также признают, что устойчивость российской валюты частично позволяет защитить российскую экономику от западных санкций.
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