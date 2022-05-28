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НОВОСТИ

Первое судно зашло в морской порт Мариуполя

13:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое судно зашло в морской порт Мариуполя. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель администрации порта.

«В порт зашло судно МР-3 типа „Славутич“, оно загрузит 2,7 тыс. тонн металла», — сообщил представитель порта. По его словам, судно в воскресенье завершит погрузку и в понедельник отправится в Ростов-на-Дону.

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