13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое судно зашло в морской порт Мариуполя. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель администрации порта.

«В порт зашло судно МР-3 типа „Славутич“, оно загрузит 2,7 тыс. тонн металла», — сообщил представитель порта. По его словам, судно в воскресенье завершит погрузку и в понедельник отправится в Ростов-на-Дону.