Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил готовность Москвы к продолжению мирных переговоров с Киевом, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — говорится в сообщении.