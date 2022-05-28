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Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной

16:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил готовность Москвы к продолжению мирных переговоров с Киевом, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — говорится в сообщении.

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