Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной
16:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил готовность Москвы к продолжению мирных переговоров с Киевом, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 15:00 28.05.2022
- РПЦ нацелена на сохранение единства с УПЦ — митрополит Иларион
- 14:00 28.05.2022
- Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта с ВС РФ
- 13:00 28.05.2022
- Первое судно зашло в морской порт Мариуполя
- 12:35 28.05.2022
- Сбербанк вновь снижает ставки по потребкредитам и ипотеке
- 12:30 28.05.2022
- В России выявили 4 556 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 28.05.2022
- Фрегат «Адмирал Горшков» поразил ракетой «Циркон» мишень на расстоянии около 1 тыс. км
- 11:30 28.05.2022
- Трамп заявил, что может вновь попробовать выдвинуться на пост президента
- 11:00 28.05.2022
- CBS назвал рубль самой устойчивой валютой этого года
- 10:30 28.05.2022
- Один человек погиб, несколько ранены при обстреле пригорода Херсона со стороны ВС Украины
- 10:00 28.05.2022
- S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до «CCC+/C»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать