В РФ сейчас не хватает средств на ядерный буксир «Зевс» — Рогозин
19:30 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект ядерного буксира «Зевс» помог бы совершить РФ рывок в ракетно-космической отрасли, но на него в данный момент не хватает средств. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что сейчас большая сумма Банка России за рубежом арестована, и предложил «напечатать» эти деньги и отдать промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты. «Если Роскосмос получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта „Зевс“ — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — заявил Рогозин в интервью «России-24».
По словам главы Роскосмоса, если бы эти средства были, госкорпорация «толкнула бы с помощью таких проектов концентрацию интеллекта, технологий, промышленного потенциала, который сплотит ракетно-космическую отрасль и „рванет“ ее вперед».
НОВОСТИ
- 19:00 28.05.2022
- Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
- 18:30 28.05.2022
- Порошенко во второй раз отказали в выезде с Украины — СМИ
- 18:00 28.05.2022
- Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете — Володин
- 17:30 28.05.2022
- Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов
- 17:00 28.05.2022
- Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных, вышедших с «Азовстали» — АФП
- 16:00 28.05.2022
- Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной
- 15:00 28.05.2022
- РПЦ нацелена на сохранение единства с УПЦ — митрополит Иларион
- 14:00 28.05.2022
- Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта с ВС РФ
- 13:00 28.05.2022
- Первое судно зашло в морской порт Мариуполя
- 12:35 28.05.2022
- Сбербанк вновь снижает ставки по потребкредитам и ипотеке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать