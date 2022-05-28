В РФ сейчас не хватает средств на ядерный буксир «Зевс» — Рогозин

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект ядерного буксира «Зевс» помог бы совершить РФ рывок в ракетно-космической отрасли, но на него в данный момент не хватает средств. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что сейчас большая сумма Банка России за рубежом арестована, и предложил «напечатать» эти деньги и отдать промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты. «Если Роскосмос получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта „Зевс“ — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — заявил Рогозин в интервью «России-24».

По словам главы Роскосмоса, если бы эти средства были, госкорпорация «толкнула бы с помощью таких проектов концентрацию интеллекта, технологий, промышленного потенциала, который сплотит ракетно-космическую отрасль и „рванет“ ее вперед».