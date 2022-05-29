Более 89тыс. человек с симптомами лихорадки выявили В КНДР за сутки

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 89 500 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,45 млн. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,26 млн жителей, 186 тыс. проходят лечение. ЦТАК не привело новых данных о летальных случаях среди пациентов с лихорадкой, их число составляло 69.



В КНДР также прошло заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи с участием лидера страны Ким Чен Ына. Участники собрания дали «положительную оценку нынешней эпидемиологической ситуации, заявили о контроле над ней и ее улучшении по всей стране, обсудили меры по стабилизации положения и сохранению полученного опыта».



