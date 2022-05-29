0
0
3
НОВОСТИ

Более 89тыс. человек с симптомами лихорадки выявили В КНДР за сутки

10:35 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 89 500 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,45 млн. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,26 млн жителей, 186 тыс. проходят лечение. ЦТАК не привело новых данных о летальных случаях среди пациентов с лихорадкой, их число составляло 69.

В КНДР также прошло заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи с участием лидера страны Ким Чен Ына. Участники собрания дали «положительную оценку нынешней эпидемиологической ситуации, заявили о контроле над ней и ее улучшении по всей стране, обсудили меры по стабилизации положения и сохранению полученного опыта».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:25 29.05.2022
Ситуация с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов привлекла внимание УЕФА
0
107
10:15 29.05.2022
В Канаде после грозы уже неделю более 60 тыс. жилых домов остаются без электроэнергии
0
122
09:30 29.05.2022
В честь 350-летия Петра I в Сербии выпустят почтовую марку и установят бюст
0
174
09:25 29.05.2022
Шведские режиссер стал двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви»
0
186
09:20 29.05.2022
Политика Байдена по Украине чревата конфликтом мирового масштаба - Трамп
0
219
21:00 28.05.2022
Единственную дорогу в мурманскую Териберку заблокировал оползень
0
891
20:30 28.05.2022
НАТО сослалась на иммунитет по иску о применении альянсом обедненного урана в Сербии — адвокат
0
1082
20:00 28.05.2022
Российское зерно можно обменять в Египте на вертолетоносцы - депутат
0
1089
19:30 28.05.2022
В РФ сейчас не хватает средств на ядерный буксир «Зевс» — Рогозин
0
1087
19:00 28.05.2022
Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
0
893

Возврат к списку