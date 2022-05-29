На юге и в центральной части РФ продлен режим ограничения полетов

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России продлевается с 31 мая до 6 июня 2022 года, говорится в сообщении Росавиации.



«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.





