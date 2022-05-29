На юге и в центральной части РФ продлен режим ограничения полетов
11:40 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
НОВОСТИ
- 09:30 28.05.2022
- Боевые корабли НАТО прибыли в Хельсинки
- 17:12 27.05.2022
- В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают четыре биолаборатории США — МО РФ
- 15:32 27.05.2022
- В Белоруссии создадут группировку войск на южном направлении — Минобороны
- 12:05 27.05.2022
- ВС РФ сорвали попытку наведения понтонной переправы ВСУ через Северский Донец
- 23:00 26.05.2022
- Украина получила штурмовики Су-25 и вертолены Ми-17 из Восточной Европы - СМИ
- 22:24 26.05.2022
- Военные США не будут участвовать в процессе вывоза зерна с Украины - Пентагон
- 19:25 26.05.2022
- Из разминированного порта Мариуполя шесть судов не уходят из-за судовладельцев
- 19:05 26.05.2022
- Байден дал распоряжение Пентагону воспринимать Китай как угрозу - Госдеп
- 13:32 26.05.2022
- Авиация РФ поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов — МО РФ
- 10:32 26.05.2022
- В НАТО существуют неформальные договоренности не поставлять Киеву некоторые виды вооружений - DPA
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать