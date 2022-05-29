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НОВОСТИ

Казахстан: Директора Национального музея задержали по делу о хищении бюджетных средств

12:40 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали директора Национального музея республики Арыстанбека Мухамедиулы в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

«28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения — содержание под стражей», — говорится в сообщении.

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