Казахстан: Директора Национального музея задержали по делу о хищении бюджетных средств

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали директора Национального музея республики Арыстанбека Мухамедиулы в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.



«28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения — содержание под стражей», — говорится в сообщении.



