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Володин рассказал о вступающих в силу законах

10:00 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд социально значимых нововведений вступает в силу в июне, среди них — решение президента РФ о повышении пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10% с 1 июня. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в своем телеграм-канале.

«На 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. Это решение президента также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми. Необходимо подчеркнуть, что все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены», — отметил Володин.

Кроме того, с 1 июня выступает в силу закон о единой системе публичной власти в РФ, принятый в связи с поправкой к конституции РФ. Согласно нему, устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта РФ официально будет называться или губернатором, или главой региона.

«Кроме того, с 8 июня наши граждане будут информироваться о возможности получения положенных им льгот и пособий», — отметил Володин.

Он напомнил, что в июне вступают в силу законы об усилении ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах, а также об ужесточении контроля за оборотом оружия.

Кроме того, с 29 июня будут действовать нормы закона об использовании при лечении детей лекарственных препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты офф-лейбл). Закон позволит использовать современные препараты для лечения детской онкологии, гематологии и ряда заболеваний, перечень которых устанавливает кабмин.

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