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НОВОСТИ

Назарбаев уверен, что его родственники должны понести ответственность, если их вина будет доказана

10:20 30.05.2022 Источник: Интерфакс

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его родственники, чья вина в противоправной деятельности будет доказана, должны понести наказание.

"Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке", - сказал Назарбаев в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, опубликованном в понедельник в телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что "нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту".

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