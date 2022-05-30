Назарбаев уверен, что его родственники должны понести ответственность, если их вина будет доказана
10:20 30.05.2022 Источник: Интерфакс
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его родственники, чья вина в противоправной деятельности будет доказана, должны понести наказание.
"Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке", - сказал Назарбаев в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, опубликованном в понедельник в телеграм-канале.
При этом он подчеркнул, что "нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту".
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