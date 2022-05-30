ЕС намерено исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго ЕС — Reuters

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российской трубопроводной нефти могут быть исключены из-под эмбарго ЕС. Об этом в понедельник сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект итогового заявления саммита Европейского Союза.

При этом отмечается, что ЕС рассмотрит вопрос об эмбарго на поставки трубопроводной нефти как можно скорее.