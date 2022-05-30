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НОВОСТИ

ЕС намерено исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго ЕС — Reuters

12:05 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российской трубопроводной нефти могут быть исключены из-под эмбарго ЕС. Об этом в понедельник сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект итогового заявления саммита Европейского Союза.

При этом отмечается, что ЕС рассмотрит вопрос об эмбарго на поставки трубопроводной нефти как можно скорее.

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