ЕС намерено исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго ЕС — Reuters
12:05 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки российской трубопроводной нефти могут быть исключены из-под эмбарго ЕС. Об этом в понедельник сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект итогового заявления саммита Европейского Союза.
При этом отмечается, что ЕС рассмотрит вопрос об эмбарго на поставки трубопроводной нефти как можно скорее.
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