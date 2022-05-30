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НОВОСТИ

В Запорожской области созданы органы, принимающие заявления на паспорт РФ

16:00 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Органы миграционной службы, которые принимают заявления на российский паспорт, созданы в Запорожской области. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов.

«Мы объявили о начале процесса паспортизации. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, который расширил право получения российского гражданства на жителей Запорожской области. Мы уже создали органы миграционной службы, которые принимают у людей заявления на российский паспорт», — сказал он в эфире Первого канала.

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