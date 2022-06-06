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Нефть дорожает после подъема цен Saudi Aramco

09:20 06.06.2022 Источник: Интерфакс

Нефть дорожает в понедельник на фоне более существенного, чем ожидалось, подъема цен для азиатских покупателей саудовской госкомпанией Saudi Aramco.

Такое решение было воспринято рынком как сигнал уверенности Саудовской Аравии в росте спроса на нефть, отмечает агентство Bloomberg.

Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $120,61 за баррель, что на $0,89 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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