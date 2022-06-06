Решение СберБизнес.Сфера услуг стало доступным для салонов красоты по всей России
10:30 06.06.2022
Отраслевое решение СберБизнес.Сфера услуг стало доступным для владельцев салонов красоты и парикмахерских по всей России. Оно помогает вести электронный журнал визитов, управлять работой мастеров, собирать статистику и анализировать показатели бизнеса. Также оно предоставляет возможность онлайн-записи для клиентов салона, облегчает работу с клиентской базой.
СберБизнес.Сфера услуг подключается в интернет-банке СберБизнес и позволяет создать учетную запись во встроенной CRM-системе для себя и своих сотрудников. Она предназначена для работы администраторов салона и синхронизируется с интернет-банком. При этом данные интернет-банка для сотрудников недоступны.
Сотрудники салона или сам предприниматель могут заполнять журнал визитов, составлять график работы, управлять автоматической отправкой сообщений клиентам через Telegram. Руководитель получит отчёты о работе салона и детальную аналитику по ключевым показателям компании. Продукт доступен в интернет-банке и в мобильном приложении СберБизнес (на платформе Android).
«Главная цель при разработке наших отраслевых решений – удовлетворение потребности клиентов в полезных и удобных для использования в различных направлениях бизнеса инструментах, – подчеркнула Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка. – СберБизнес.Сфера услуг помогает сотрудникам выполнять привычные задачи эффективнее, а руководителям – повысить контроль за бизнесом, улучшить бизнес-процессы, и все это в режиме «одного окна». Салоны красоты и парикмахерские – популярное и востребованное направление сферы услуг. Мы ожидаем высокий интерес к этому решению».
Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения – специализированные цифровые сервисы, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Предпринимателям уже доступны решения с наборами сервисов, кастомизированными под различные отрасли: СберБизнес. Недвижимость, СберБизнес.ЖКХ, СберБизнес.Транспорт, СберБизнес.Оптовая торговля и СберБизнес.Розничная торговля.
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