ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Славянска — МО РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в районе Славянска Донецкой Народной Республики сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.

По словам Конашенкова, также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области.