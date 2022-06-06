0
0
142
НОВОСТИ

ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Славянска — МО РФ

12:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в районе Славянска Донецкой Народной Республики сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.

По словам Конашенкова, также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 06.06.2022
В России выявили 3 349 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
0
12:48 06.06.2022
Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Подмосковье
0
34
12:32 06.06.2022
Объем ФНБ в мае увеличился почти на 1,5 трлн руб. — Минфин РФ
0
68
12:30 06.06.2022
Сбер запускает акцию по бесплатному снятию наличных с кредитной СберКарты
0
77
12:20 06.06.2022
Авиация РФ уничтожила украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США — МО РФ
0
108
12:05 06.06.2022
Попытки Тайваня создать помехи для РФ запретом экспорта чипов обречены на провал — МИД КНР
0
170
11:32 06.06.2022
Большинство россиян откажутся от смены работы, если им поднимут зарплату — опрос
0
164
11:25 06.06.2022
СберСпасибо и СберМаркет запустили акцию «На дачу с бонусами»
0
171
11:20 06.06.2022
ВС Канады понесут тяжелую ответственность при повторении провокаций — Минобороны КНР
0
228
11:05 06.06.2022
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Донецке
0
195

Возврат к списку