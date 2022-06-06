Авиация РФ уничтожила украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США — МО РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армейская и оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего ВСУ, уничтожив более 150 националистов. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, <…> радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной республики», — сообщил он.

Конашенков добавил, что уничтожено также восемь танков и бронеавтомобилей противника, установка реактивной системы «Град», батарея полевой артиллерии и десять специальных автомобилей.