Белоруссия адекватно ответит на очередные санкции ЕС — МИД
14:00 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия даст адекватный ответ на очередные санкции Евросоюза, которые прямо нарушают международное право. Об этом заявил в понедельник ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
«На все недружественные шаги белорусской стороной будет дан адекватный ответ. Как и в предыдущих ситуациях, руководство страны предпримет эффективные меры, чтобы эти акты экономической агрессии практически не влияли на жизнь белорусов», — отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Новости
- 14:12 06.06.2022
- В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода СВО — Песков
- 13:58 06.06.2022
- Почти 100 тысяч клиентов СберСтрахования оформили полис «Защита от клеща»
- 13:32 06.06.2022
- В Москве выявили 189 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:20 06.06.2022
- Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета «Аэрофлота» — портал
- 13:05 06.06.2022
- Ошибки стран Запада в экономике привели к дефициту продовольствия и росту бедности — Путин
- 13:00 06.06.2022
- В России выявили 3 349 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:48 06.06.2022
- Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Подмосковье
- 12:32 06.06.2022
- Объем ФНБ в мае увеличился почти на 1,5 трлн руб. — Минфин РФ
- 12:30 06.06.2022
- Сбер запускает акцию по бесплатному снятию наличных с кредитной СберКарты
- 12:20 06.06.2022
- Авиация РФ уничтожила украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать