Белоруссия адекватно ответит на очередные санкции ЕС — МИД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия даст адекватный ответ на очередные санкции Евросоюза, которые прямо нарушают международное право. Об этом заявил в понедельник ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«На все недружественные шаги белорусской стороной будет дан адекватный ответ. Как и в предыдущих ситуациях, руководство страны предпримет эффективные меры, чтобы эти акты экономической агрессии практически не влияли на жизнь белорусов», — отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.