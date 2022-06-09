В результате украинского обстрела Красного Лимана погибли 2 человека - ДНР

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и еще один был ранен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ночь со среды на четверг. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) обстреляли Красный Лиман. В результате ночного обстрела 2 человека погибли и еще 1 получил ранения», — передает Штаб теробороны ДНР в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки на территории ДНР погибли 3 человека, еще были 12 ранены, сообщает штаб. «За минувшие сутки, с 08:00 8 июня до 08:00 9 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения, сообщает МЧС ДНР», — говорится в сообщении штаба.