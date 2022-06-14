Навальный переведен в колонию строгого режима

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный переведен из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденного Ольга Михайлова.

«Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного», — сказала она. По словам Михайловой, защита навестит Навального в новом месте отбытия наказания, как только выяснит, где именно он находится.

В конце марта Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Апелляционную жалобу адвокатов Мосгорсуд позже отклонил.