Кандидаты «Единой России» по программе «Мой район» будут выдвинуты во всех 125 районах Москвы
12:15 15.06.2022
На предстоящих осенью муниципальных выборах в Москве во всех 125 районах Москвы будут выдвинуты кандидаты от «Единой России» по программе «Мой район». Как сообщает «Коммерсант», их «преимуществом считается наличие обратной связи через различные городские сервисы». По данным издания, в московском отделении «Единой России» пока не раскрывают стратегию сентябрьских выборов, сообщая, что он будет озвучена в ходе заседания президиума партии 16 июня и на партконференции 27 июня.
При этом источник, близкий к мэрии Москвы, сообщил, что большинство кандидатов будут выдвигаться от «Единой России», а часть – от общественного объединения «Мой район». При этом предполагается, что всех кандидатов будет объединять одноименная программа, с которой мэр Москвы Сергей Собянин выступал в 2018 году, когда избирался на свой пост на второй срок. При этом, как полагает источник издания, у кандидатов ЕР есть неплохие шансы на победу, поскольку горожане видят конкретные результаты выполнения программы «Мой район» – например, новые парки или дорожные развязки.
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