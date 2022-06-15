0
0
122
НОВОСТИ

Кандидаты «Единой России» по программе «Мой район» будут выдвинуты во всех 125 районах Москвы

12:15 15.06.2022

На предстоящих осенью муниципальных выборах в Москве во всех 125 районах Москвы будут выдвинуты кандидаты от «Единой России» по программе «Мой район». Как сообщает «Коммерсант», их «преимуществом считается наличие обратной связи через различные городские сервисы». По данным издания, в московском отделении «Единой России» пока не раскрывают стратегию сентябрьских выборов, сообщая, что он будет озвучена в ходе заседания президиума партии 16 июня и на партконференции 27 июня.

При этом источник, близкий к мэрии Москвы, сообщил, что большинство кандидатов будут выдвигаться от «Единой России», а часть – от общественного объединения «Мой район». При этом предполагается, что всех кандидатов будет объединять одноименная программа, с которой мэр Москвы Сергей Собянин выступал в 2018 году, когда избирался на свой пост на второй срок. При этом, как полагает источник издания, у кандидатов ЕР есть неплохие шансы на победу, поскольку горожане видят конкретные результаты выполнения программы «Мой район» – например, новые парки или дорожные развязки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 15.06.2022
У Украины большие проблемы - Песков
0
50
13:20 15.06.2022
Русские и казахи должны быть вместе, уверен Токаев
0
79
13:05 15.06.2022
В Запорожской области началось формирование добровольческих батальонов — власти
0
103
13:00 15.06.2022
В Москве выявили 173 заразившихся коронавирусом за сутки
0
94
12:32 15.06.2022
Вывод гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке сорван обстрелами ВСУ, заявили в ЛНР
0
154
12:25 15.06.2022
Сбер представил SberTrade – новую платформу для совершения внебиржевых сделок с ценными бумагами
0
176
12:20 15.06.2022
Макрон заявил, что Киеву придется вести переговоры с Москвой
0
168
12:05 15.06.2022
В РФ выявили 2 718 заразившихся коронавирусом за сутки
0
160
12:00 15.06.2022
ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области
0
201
11:32 15.06.2022
ВС Украины опасаются применять незнакомые им западные вооружения — ТВ
0
271

Возврат к списку