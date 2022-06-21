В Италии пока не собираются объявлять "энергетическую тревогу"
21:36 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Технический комитет по чрезвычайным ситуациям и мониторингу натурального газа не счел необходимым переходить на уровень тревоги, учитывая текущий уровень спроса и возможность принятия необходимых превентивных мер», — цитирует агентство АНСА заявление министерства.17 июня агентство АНСА сообщало, что Министерство экологической модернизации и трансформации Италии рассматривало вероятность повысить нынешний уровень предупреждения до уровня «опасности».
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