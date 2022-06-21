В Италии пока не собираются объявлять "энергетическую тревогу"

21:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный комитет Министерства экологической модернизации и трансформации Италии на данный момент не считает необходимым объявлять тревогу в энергоснабжении страны на фоне снижения поставок российского газа. Об этом сообщило во вторник ведомство.

«Технический комитет по чрезвычайным ситуациям и мониторингу натурального газа не счел необходимым переходить на уровень тревоги, учитывая текущий уровень спроса и возможность принятия необходимых превентивных мер», — цитирует агентство АНСА заявление министерства.

17 июня агентство АНСА сообщало, что Министерство экологической модернизации и трансформации Италии рассматривало вероятность повысить нынешний уровень предупреждения до уровня «опасности».