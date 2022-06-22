«Ростех» начал принимать заявки на корпоративный «Конкурс идей»

12:05

«Ростех» открыл прием заявок на «Конкурс идей» – проект, который призван объединить инициативных сотрудников и поможет внедрять в работу лучшие практики входящих в госкорпорацию организаций. Самые перспективные инициативы планируют масштабировать на предприятия «Ростеха».

«Нюансы производственных процессов могут знать только люди, непосредственно работающие «в полях», - говорит заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев. - Мнение и взгляды таких специалистов очень важны. Поэтому и появилась идея конкурса, который объединит интересные предложения и позволит в дальнейшем развивать лучшие практики предприятий «Ростеха». Наиболее прорывные решения мы, безусловно, будем тиражировать. Кроме того, в будущем планируется привлечь к участию в проекте и студентов профильных высших учебных заведений, чтобы они смогли поделиться свежим взглядом на привычные процессы».

«Конкурс идей» будет проводиться по пяти направлениям: «Производственные процессы», «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды», «Цифровизация и автоматизация», «Управление персоналом» и «Маркетинговая трансформация». В каждом запланированы несколько номинаций. Участники проекта будут предлагать идеи, позволяющие улучшить действующие и создать новые информационные системы, выдвигать рационализаторские предложения, связанные с выпуском продукции. Также конкурсанты смогут поделиться идеями развития внутренних коммуникаций, социальных, молодежных и обучающих проектов, которые помогут улучшить условия труда и промышленную безопасность.

Прием заявок ведется на онлайн-платформе конкурса – www.idea.rostec.academy – и продлится до 20 сентября 2022 года. Предложения сначала оценят члены экспертного жюри на уровне холдинговых компаний, а затем их в очном формате рассмотрит конкурсная комиссия «Ростеха». В нее входят представители правления корпорации и главы ее ключевых направлений. Оценивать предложения будут по различным критериям, учитывая, в частности, их предполагаемый экономический эффект, влияние на рост производительности труда, сокращение цикла изготовления продукции. Авторов конкурсных работ, набравших максимум баллов, признают победителями. Их именно объявят в декабре 2022 года. Победители получат призы разных уровней, начиная от сертификатов на обучение и заканчивая финансовой поддержкой реализации проекта. Авторы лучших презентаций станут номинантами специального трека – «Лидеры Ростеха». Они смогут стать спикерами, которые будут рассказывать о продуктах, технологиях, проектах корпорации доступным и понятным аудитории языком. Победители этого трека войдут в экспертный пул «Ростеха» и будут представлять госкорпорацию на различных мероприятиях, готовить обучающие и просветительские продукты для молодежи.