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НОВОСТИ

Лавров рассказал, что составляет повестку дня ежедневной работы президента РФ

21:00 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всем странам, которые испытывают на себе эгоистичную политику США и их союзников, необходимо перенастроить свои экономические связи, чтобы не зависеть от Запада. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

«У нас сейчас активная жизнь: и внутриполитическая, и то, что касается международной повестки дня. Президент России ежедневно проводит по несколько совещаний, касающихся адаптации экономической, социальной, банковской и финансовой сферы к реалиям, которые сейчас складываются в результате агрессивной и эгоистичной политики Запада, — сказал он. — Параллельно у всех стран, испытывающих на себе негативное влияние эгоистичной линии США и их сателлитов, возникает объективная необходимость перенастроить свои экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных партнеров».

По словам министра, все эти вопросы составляют повестку дня ежедневной работы президента России Владимира Путина.

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